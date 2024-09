Realizarán campaña de aplicación de implante hormonal subdérmico

Querétaro, Querétaro 27 de septiembre 2024.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invita a las mujeres derechohabientes y no derechohabientes a la campaña de aplicación del implante hormonal subdérmico, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13.



El implante hormonal se coloca subcutáneamente en la parte interna del brazo. Consta de dos varillas flexibles que evitan la ovulación y hace más espeso el moco del cuello del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero.

Es un método cuyo efecto anticonceptivo dura cinco años y tiene una eficacia de 99.9%, por lo que no es permanente y las mujeres pueden retirarlo (deben acudir con un especialista) en el momento que así lo decidan.



El procedimiento es realizado por personal capacitado; se lleva a cabo en el consultorio en cuestión de minutos y no interfiere en sus actividades diarias, ya que sólo se requiere de la colocación de un discreto vendaje.

Dicha campaña está dirigida a mujeres derechohabientes y no derechohabientes en edad reproductiva, que deseen acceder a este método sin costo alguno.



La responsable del Módulo de Planificación Familiar en la UMF No. 13, Liliana Orozco Vega, mencionó que quienes quieran acceder a este método deben presentarse en su periodo menstrual o con una prueba de embarazo negativa.

“La campaña se realizará todos los viernes últimos de cada mes, a partir del 27 de septiembre del año en curso, en un horario de 7:30 a 14:00 horas, y no es necesario acudir con cita previa”.

Orozco Vega dio a conocer que las mujeres que estén interesadas deben acudir a la UMF No. 13 (ubicada en Avenida 5 de Febrero #102, Col. Centro), en el consultorio de Planificación Familiar.

Recordó que, además de la campaña de implantes subdérmicos, el IMSS también realiza campañas de vasectomía sin bisturí para los hombres.