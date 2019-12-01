Protege SESA la salud de habitantes y visitantes en la Sierra queretana

Querétaro, Querétaro, 6 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, a través del personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, se reforzaron las acciones de promoción de la salud en el marco del operativo de Semana Santa, con el objetivo de prevenir enfermedades y proteger el bienestar de la población local y de los turistas que visitan la región.

Estas acciones se enfocaron principalmente en la prevención de enfermedades diarreicas agudas y de los efectos adversos derivados de las altas temperaturas registradas en la zona. Las actividades se desarrollaron en localidades con alta afluencia turística de los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles.

Como parte de la estrategia, se integraron brigadas de Vigilancia Epidemiológica y de Protección contra Riesgos Sanitarios, las cuales realizaron recorridos en los principales sitios turísticos y establecimientos de salud, con el propósito de supervisar su adecuada operación y fortalecer las medidas preventivas.

Asimismo, se impartieron pláticas informativas dirigidas a la población y visitantes, en las que se destacaron acciones clave para el cuidado de la salud durante la temporada de calor. Entre ellas, el correcto lavado de manos, especialmente después de ir al baño o tras el contacto con materia fecal, así como la importancia de mantener hábitos de higiene al cuidar a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familiares enfermos.

De igual manera, el personal de salud enfatizó la relevancia de la hidratación oportuna mediante el uso de Vida Suero Oral (VSO), recomendando su administración a libre demanda en niñas y niños con diarrea, ya sea en taza, con cuchara o en pequeños sorbos, además de acudir a valoración médica. Durante los recorridos, también se distribuyeron sobres de VSO a la población.

Estas acciones fueron coordinadas por el responsable de Vigilancia Epidemiológica Jurisdiccional, Julio Omar Pozas Melgar, y por la responsable del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Nelly Montes Morales.