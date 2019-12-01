Primavera eleva presencia de serpientes en Morelia; registran entre 6 y 10 reportes por semana

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- En Morelia se atienden en promedio entre seis y diez reportes semanales por la presencia de serpientes, principalmente durante la temporada de primavera, informó el encargado de la Unidad de Rescate y Conservación Animal, Arturo Armenta.

El funcionario señaló que, aunque en los últimos días estos casos han generado mayor atención, no se trata de un fenómeno nuevo, sino de una situación recurrente que se ha presentado en años anteriores, pero que actualmente tiene mayor visibilidad debido a la difusión en redes sociales y medios de comunicación.

Precisó que en esta temporada los reportes varian entre seis y diez por semana, con tendencia a incrementarse conforme avanza la temporada. Asimismo, destacó que en la capital michoacana se tiene registro de diversas especies de serpientes, de las cuales cinco son venenosas: cuatro tipos de cascabel y la coralillo; el resto no representa un riesgo médico significativo.

Armenta explicó que durante la primavera estos reptiles salen de su periodo de invernación, buscan alimento y entran en etapa de apareamiento, lo que provoca un aumento en su movilidad y, por ende, en los encuentros con la población.

Añadió que durante la temporada de lluvias los reportes pueden aumentar considerablemente. Las apariciones suelen registrarse con mayor frecuencia en zonas con menor urbanización, especialmente al sur de la ciudad, donde se concentra una mayor extensión de áreas boscosas.

También se presentan en colonias cercanas a las cuencas de los ríos Chiquito y Grande, considerados corredores biológicos que favorecen la presencia de fauna silvestre, lo que incrementa la incidencia de estos reportes en dichas zonas.