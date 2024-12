Por esta razón no debes mezclar bebidas energizantes con alcohol, advierte sector salud

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2024.- El sector Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población para que durante estas fiestas decembrinas evite combinar las bebidas energizantes con alcohol, ya que representan un riesgo para la salud porque al mezclarse, aumentan el ritmo cardiaco y generan arritmias en personas con problemas del corazón.



Al estar adicionadas con altas cantidades de cafeína, este tipo de bebidas, al ser mezcladas con alcohol, generan una disminución a los reflejos del cuerpo, provocando situaciones de riesgo, como el caso de los accidentes automovilísticos.



Se han vuelto populares entre las y los jóvenes y el problema no sería preocupante si la persona tomara una lata de vez en cuando, pero consumirlas sin moderación y con alcohol provoca también ansiedad, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco e incluso intoxicación por ingesta excesiva.



El límite máximo de cafeína recomendado para un adulto es de 300 miligramos diarios y la ingesta de bebidas adicionadas con cafeína no debe rebasar los 165 miligramos por día.



Además, estas bebidas no deben consumirse por menores de edad, mujeres embarazadas, personas sensibles a los ingredientes de los energizantes, personas con padecimientos cardiacos ni deportistas, ya que aumentan el ritmo cardiaco.



También aumentan la presión arterial, produciendo dolores de cabeza y zumbido de oídos, tienen efecto diurético, ya que incrementa la producción de orina, hasta generar deshidratación en la persona, además de que eleva la glucosa en sangre. Estas bebidas no incrementan el desempeño físico o mental. Tampoco eliminan la necesidad de dormir, sólo reducen la sensación de cansancio.