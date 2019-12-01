Paramédicos michoacanos se certifican en rescate especializado en teleféricos

Uruapan, Michoacán, 19 de abril de 2026.- Con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las y los usuarios, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), llevó a cabo una jornada de capacitación especializada en rescate y evacuación en sistemas de transporte por cable.

Esta preparación asegura que, ante la entrada en operación del teleférico de Uruapan, la ciudad cuente con personal altamente profesional y listo para brindar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La capacitación se realizó del 14 al 18 de abril estuvo a cargo de la empresa IMMOOS, referente global en tecnología de seguridad por cable, bajo la instrucción del especialista alemán Michale Germann, cuya trayectoria internacional es ampliamente reconocida en el ámbito del rescate técnico.

Los elementos del CRUM fortalecieron sus habilidades operativas en escenarios de emergencia en altura, abordando temas críticos como uso de sistemas SS1 y SS20 para la evacuación segura de pacientes desde cabinas, técnicas de descenso vertical y mediante sistemas de tirolesa, así como el traslado de pacientes entre cabinas en pleno vuelo.

El programa incluyó también la instalación de puntos de anclaje, apertura manual de cabinas en emergencia y uso de herramientas especializadas de progresión (equipo Milwaukee), así como protocolos de inspección, mantenimiento de arneses y sistemas de cable.

Estas actividades no solo consistieron en teoría, sino en intensas jornadas prácticas que simularon escenarios reales de falla o contingencia. Gracias a este entrenamiento, se refuerza la aplicación de protocolos de seguridad internacionales, minimizando riesgos tanto para el personal de rescate como para las y los usuarios del teleférico de Uruapan.

Al término de la jornada, los participantes recibieron la certificación oficial por parte de IMMOOS, la cual los acredita como instructores en rescate y evacuación de teleférico. Con este aval, el CRUM se consolida como uno de los cuerpos de emergencia mejor capacitados del país para atender incidentes en sistemas de transporte por cable.