Ofrece SEJUVE Querétaro atención psicológica para atender casos de depresión

Ofrece SEJUVE Querétaro atención psicológica para atender casos de depresión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:26:26
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Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, recordó que esta institución ofrece atención psicológica gratuita a jóvenes que puedan presentar un caso de depresión o que estén atravesando por alguna situación complicada, esto a través del programa Ser Tranquilidad, el cual es el programa más grande de salud mental en el país.

Mencionó que durante 2024 se realizaron 373 intervenciones de primeros auxilios psicológicos (PAP) con usuarios que presentaron una sintomatología depresiva, de los cuales se le brindó procesos de psicoterapia breve presencial o virtual de seguimiento a 204 personas.

"Es importante mencionar a las y los jóvenes que no están solos, en Querétaro cuentan con la SEJUVE y un equipo de profesionales de la salud que están para apoyarlos y atenderlos en caso de que estén pasando por un momento de depresión o si están atravesando por cualquier tipo de situación que sea complicada en sus vidas", señaló la funcionaria.

Asimismo, recordó que, si las y los jóvenes requieren atención, pueden acudir a las tres modalidades de servicios que ofrece la Secretaría a través del call center, chatbot, servicios para personas de cualquier edad y que están activos las 24 horas; así como la psicoterapia, un servicio enfocado en jóvenes de 12 a 29 años y las formas de contacto son llamar al 442 101 5205 extensión 3 o bien enviar un mensaje al Whatsapp al 442 144 37 40 opción 6.

 

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