No todo lo que refresca, hidrata

Guadalajara, Jalisco, 5 de junio del 2025.- Durante la época de calor, la temperatura y la humedad suelen elevarse considerablemente en la ciudad. Las altas temperaturas a las que tú y tu familia se encuentran expuestos durante esta temporada pueden ser de riesgo para la salud, por lo que es necesario tomar algunas medidas que ayuden a prevenir los famosos golpes de calor de la manera más saludable posible. Principalmente, en los niños y en los adultos mayores es necesario mantener la hidratación adecuada. Pero es importante destacar que no todo lo que parece refrescante realmente hidrata.

Uno de los principales riesgos del calor extremo es el golpe de calor, que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura debido a la exposición prolongada al sol, ambientes calurosos, húmedos o con poca ventilación. Cuando tu cuerpo enfrenta una situación de ese tipo, comienza a perder agua y puedes empezar a sentir fiebre, piel irritada o roja, agitación en la respiración, sensación de nauseas, episodios de confusión, mareos e incluso desmayos.

Con la elevación de las temperaturas es importante hidratarse de manera adecuada, principalmente para los bebés, niños y adultos mayores. Sin embargo, algunas ocasiones las personas eligen bebidas azucaradas como jugos, refrescos, bebidas deportivas o energizantes para hidratarse, con la idea que esto va a calmar la sensación de sed y con ello ayudarán al cuerpo, pero en realidad consumir estas bebidas es perjudicial para la salud.

Las bebidas azucaradas no son la mejor opción para hidratarte porque aportan grandes cantidades de azúcar y realmente no contribuyen a mejorar la hidratación. Un jugo o refresco de 355 ml puede llegar a contener más de 5 cucharadas de azúcar. Tal vez puedes pensar que exponerte a esta cantidad es inofensivo para la salud, sin embargo, el consumo de bebidas azucaradas se asocia con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en niños y adultos, aparición de caries dental, alteración en la concentración en niños e incluso aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión.

La mejor manera de hidratar tu cuerpo es mediante el consumo de agua natural. En la mayoría de los casos es suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. Cuando realizas alguna actividad física en la que tuviste mucha sudoración podrías elegir bebidas con electrolitos, pero es necesario que evites aquellas que contienen azúcares añadidos.

A continuación, podrás encontrar algunas recomendaciones para evitar la deshidratación y puedas tener elecciones mucho más saludables:

Beber constantemente agua durante el día, incluso cuando aún no tengas sed, lo más importante es acostumbrar tu cuerpo a ingerir agua durante todo el día para mantener niveles adecuados de hidratación. Evitar bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol que causarán deshidratación y ponen en riesgo considerable tu salud. Si aún no tienes el hábito de consumir agua natural, puedes comenzar con infusiones de frutas naturales para que sea más agradable para tu paladar. En tiempo de calor utiliza ropa ligera y evita la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura en el día. Antes de realizar cualquier actividad física, asegúrate que estás hidratado y no olvides continuar bebiendo agua natural durante y al finalizar el entrenamiento. Si tienes que exponerte al sol, utiliza gorra o sombrilla.

Recuerda hidratarte constantemente durante esta temporada de calor y elige agua natural antes que cualquier otra bebida, ya que este pequeño cambio marca una gran diferencia. Enseña a tus hijos a tomar decisiones adecuadas hoy, ya que es una inversión para su futuro.