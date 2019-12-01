Michoacán: pese a protestas en centros de salud, garantizada vacunación contra sarampión: Elías Ibarra

Michoacán: pese a protestas en centros de salud, garantizada vacunación contra sarampión: Elías Ibarra
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:19:43
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, aseguró que la aplicación de vacunas contra el sarampión continúa en el territorio, pese a las afectaciones derivadas de la toma de algunos centros de salud por parte de sindicatos.

En entrevista, el secretario de Salud explicó que, para evitar interrupciones en la campaña, se recurrió a la redistribución de dosis desde unidades que mantenían disponibilidad, además de gestionar apoyo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que facilitó biológicos de manera temporal.

Asimismo, indicó que se solicitó el envío de más vacunas al Gobierno Federal, además de adquirir insumos como jeringas para asegurar la continuidad en los esquemas de inmunización en todo el estado.

De acuerdo con el último corte, la entidad registra 386 casos confirmados de sarampión y se han aplicado más de 936 mil dosis; en Morelia se detectaron tres casos que ya fueron controlados, mientras que a nivel estatal se reporta una defunción relacionada con esta enfermedad.

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