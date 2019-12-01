México registra más de 14 mil casos de sarampión; Jalisco encabeza contagios en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 21:12:27

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- De acuerdo con la Secretaría de Salud, en su último reporte correspondiente al 20 de marzo, México acumula un total de 14 mil 036 contagios por sarampión. De esta cifra, 7 mil 584 casos se han registrado en lo que va de 2026.

Los grupos más afectados por esta enfermedad son los menores de entre 1 y 4 años, seguidos por los adultos de 25 a 29 años, y en tercer lugar los niños de 5 a 9 años.

En cuanto a la distribución por entidades, Jalisco encabeza la lista de contagios durante este año con 4 mil 439 casos. Le siguen Chiapas con 650, Ciudad de México con 563 y Sinaloa con 252 casos.

Respecto a las defunciones, Chihuahua es el estado con mayor número de muertes, registrando 21. Jalisco reporta 4 fallecimientos, mientras que Durango y Ciudad de México contabilizan 2 cada uno. Por su parte, Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa reportan una muerte respectivamente.

Cabe destacar que desde el pasado 13 de marzo no se han registrado nuevas muertes por sarampión. Las defunciones reportadas corresponden al periodo comprendido desde febrero del año anterior hasta esa fecha, sumando un total de 35 fallecimientos.