México registra más de 14 mil casos de sarampión; Jalisco encabeza contagios en 2026

México registra más de 14 mil casos de sarampión; Jalisco encabeza contagios en 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 21:12:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- De acuerdo con la Secretaría de Salud, en su último reporte correspondiente al 20 de marzo, México acumula un total de 14 mil 036 contagios por sarampión. De esta cifra, 7 mil 584 casos se han registrado en lo que va de 2026.

Los grupos más afectados por esta enfermedad son los menores de entre 1 y 4 años, seguidos por los adultos de 25 a 29 años, y en tercer lugar los niños de 5 a 9 años.

En cuanto a la distribución por entidades, Jalisco encabeza la lista de contagios durante este año con 4 mil 439 casos. Le siguen Chiapas con 650, Ciudad de México con 563 y Sinaloa con 252 casos.

Respecto a las defunciones, Chihuahua es el estado con mayor número de muertes, registrando 21. Jalisco reporta 4 fallecimientos, mientras que Durango y Ciudad de México contabilizan 2 cada uno. Por su parte, Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa reportan una muerte respectivamente.

Cabe destacar que desde el pasado 13 de marzo no se han registrado nuevas muertes por sarampión. Las defunciones reportadas corresponden al periodo comprendido desde febrero del año anterior hasta esa fecha, sumando un total de 35 fallecimientos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
La GC recupera cinco vehículos robados en distintos municipios de Michoacán
Quitan la vida a dos elementos de la GC en Villa Juárez, San Luis Potosí
Fallece motociclista tras accidentarse en la Morelia-Salamanca
En Puruándiro, Michoacán: Detiene la GC a hombre con un arma y sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Seguirán cayendo funcionarios de la Ribera de Chapala de Michoacán tras muerte del Mencho, advierte el Gobernador
Ataque ruso con misiles y drones deja al menos tres personas sin vida y 14 heridos en Ucrania
Cancelan festival de música por apología del delito en El Marqués, Querétaro
Greenpeace alerta por derrame petrolero en el Golfo de México; reportan 630 km de costa afectada
Comentarios