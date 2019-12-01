Mayoría de beneficiarias con cáncer en Michoacán son jefas de familia: Sedebi

Morelia, Michoacán, a 05 de abril del 2026.- En Michoacán, seis de cada diez mujeres que reciben respaldo económico por padecimientos de cáncer de mama o cérvicouterino son responsables directas de sus hogares, ya sea como jefas de familia o cuidadoras, lo que ha obligado a enfocar los apoyos en este sector vulnerable.

Así lo dio a conocer la secretaria del Bienestar en Michoacán (Sedebi), Andrea Serna Hernández, quien señaló en entrevista que el padrón actual asciende a mil 709 beneficiarias distribuidas en diversas regiones, destacando Cuitzeo como la zona con mayor concentración, seguida de Lerma-Chapala y Oriente. Sin embargo, se ha apoyado ya a más de tres mil mujeres con este programa.

Además, se identificó que una proporción importante de estas mujeres sostiene a más de un dependiente, lo que incrementa la presión económica en sus hogares y refuerza la necesidad de mantener esquemas de apoyo que les permitan continuar con su atención médica.

En este contexto, Andrea Serna explicó que el programa no solo contempla la entrega directa de recursos, sino también un acompañamiento durante todo el tratamiento y dos años en lo posterior, con el fin de evitar que factores económicos interfieran en su recuperación.