Mastografías gratuitas este 29 de abril en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan 

Uruapan, Michoacán, a 13 de abril 2026.- Mastografías gratuitas se aplicarán a mujeres de 39 a 65 años el próximo 29 de abril en la colonia Emiliano Zapata para detectar oportunamente el cáncer de mama entre la población femenina de Uruapan, por personal de la Jurisdicción Sanitaria 05, de la Secretaria de Salud de Michoacán (SSM).

La jornada de salud tendrá lugar frente a la Parroquia El Perpetuo Socorro, sobre la calle Gildardo Magaña, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, donde profesionales en la materia brindarán este estudio sin costo alguno para las asistentes.

Para ser beneficiarias de este examen preventivo, las interesadas deben acudir directamente al módulo móvil con una identificación oficial o, en caso de no contar con ella, presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta facilidad administrativa busca que ninguna mujer quede fuera del programa por falta de documentación, permitiendo un acceso ágil a este servicio de diagnóstico que es fundamental para la salud integral.

El doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, informó que esta iniciativa responde a la necesidad de acercar servicios médicos de alta especialidad a las colonias populares.

Con la implementación de estas unidades móviles, se pretende eliminar las barreras económicas y geográficas que impiden a muchas ciudadanas realizarse estudios anuales, garantizando que el derecho a la salud se ejerza de manera efectiva en el municipio.