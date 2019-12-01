Martí Batres reitera llamado a vacunarse contra el sarampión a población entre los seis meses y los 49 años

Martí Batres reitera llamado a vacunarse contra el sarampión a población entre los seis meses y los 49 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 14:31:42
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Ciudad de México, a 13 de abril de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reiteró en redes sociales el llamado a la población a acudir a unidades médicas del organismo a vacunarse contra el sarampión, sin importar si son o no derechohabientes.

Recordó que la vacunación está enfocada en dos grupos prioritarios: niñas y niños de 6 meses a12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema, así como personas de13 a 49 años que no cuentan con vacuna contra el sarampión o no tienen su segunda dosis. Por ello, enfatizó la invitación a acudir por la vacuna en familia.

“Hay dos grupos prioritarios. Uno de ellos es el que tiene de seis meses de edad a 12 años, y el otro tiene de 13 años de edad a 49 años. ¡Vacúnate! Lleva a tu familia a vacunarse”, subrayó.

Cabe destacar que desde el 12 de febrero pasado, cuando inició la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, en todo el territorio nacional se han aplicado 18.3 millones de dosis. La población puede ubicar los módulos de inoculación en la página https://dondemevacuno.salud.gob.mx/.

El director general del ISSSTE destacó que los resultados de la vacunación son positivos y subrayó la importancia de dar continuidad a la campaña nacional instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Martí Batres hizo especial énfasis en cuatro estados, donde exhortó a la población a acudir a vacunarse.

“Vamos muy bien en la vacunación contra el sarampión, pero hay que reforzarla, especialmente en entidades federativas como la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro y Quintana Roo”, concluyó.

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