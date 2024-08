Los médicos generales atienden el cuerpo y el alma de sus pacientes: CONAMEGE

Michoacán, Morelia, 27 de agosto 2024.- Médicos generales recibieron su certificación y recertificación

Bajo la premisa de que el médico general atiende el cuerpo y el alma de sus pacientes, es decir, en forma integral, este fin de semana, el Consejo de Certificación en Medicina General del Estado de Michoacán, entregó la documentación que avala la certificación y recertificación de un total de nueve médicas y médicos generales.



En la sede de dicho consejo en la capital michoacana, el presidente del mismo organismo, doctor Maximino César Jiménez Zavala, señaló que la certificación es la actualización médica para dar una atención de calidad al paciente y que este tenga la garantía que está ante un profesional que continúa preparándose.

Calificó como un privilegio que tiene el médico general de atender al paciente en el primer nivel de atención, pero -recomendó- hay que realizar dicha atención con calidad y ayudar a los seres humanos e hizo un llamado al gremio médico a no perder el espíritu humanista al atender al enfermo.

En su oportunidad, el doctor Camerino Moreno Salinas, presidente de la Comisión de Arbitraje Médico en Michoacán, dijo que el médico general está en constante evolución como lo requiere la medicina.



Reseñó que entre las principales causas de mortalidad están el síndrome metabólico que genera infartos, diabetes, problemas renales, cáncer y depresión y agregó que México ocupa los primeros lugares mundiales en obesidad, derivado de que el 80 por ciento de los mexicanos tienen sobrepeso, por lo que el médico general se enfoca en dichas atenciones, aunque carece del apoyo para realizar su trabajo en el primer nivel de atención, evidenció.

Subrayó que los sistemas de salud están enfocados a la especialidad, sin embargo, dijo, el médico general es la base del sistema de salud. “Los países que tienen como base al médico general o a la prevención, reducen su mortalidad”, enfatizó.

Lamentó que en México al especialista se le paga más que al médico general, pero que el médico general que acude hasta lugares alejados o a comunidades, se les debería de pagar más y coincidió en que el médico general atiende el alma y no solo el cuerpo del paciente.



Por su parte, el doctor Artur Hernández Alcalá, por parte del Colegio de Médicos de Michoacán, se pronunció por visibilizar más por lo que hace el médico general. “Estamos atrasados en visibilizar la labor del médico general” y reseñó que las especialidades han ido ganando terreno, sobre todo cuando en los años ‘70 el IMSS rescató al médico general dotándolo de más herramientas al crearse la medicina familiar, catalogada ahora como especialidad por la UNAM.



Una vez que se entregaron las certificaciones y recertificaciones, médicas y médicos que recibieron su documentación coincidieron en el alto honor y compromiso que adquieren para atender mejor a sus pacientes, en continuar su profesionalización de manera constante y en constituirse como un ejemplo para las futuras generaciones.



Por ejemplo, visiblemente emocionada, la doctora Claudia Teresa Villaseñor Calderón, que se desempeña en el servicio de urgencias del Hospital General de Zona No. 12 del IMSS en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, dijo sentirse orgullosa del certificado recibido. “Me costó mucho trabajo, fue un proceso con bastantes complicaciones y me siento orgullosa de haber concluido mi certificación. Trabajo en el área de urgencias en dicho hospital y estoy como un complemento con los especialistas y lo mejor es cuando egresan nuestros pacientes sanos y salvos y me otorgan un gracias como pago”, expresó.



Los doctores Paul Gervasio Soberanis y Nora Angélica Rodríguez Valdez, secretario y tesorera del consejo, respectivamente, coincidieron en señalar que la certificación es en beneficio de la sociedad y que significa la actualización médica continua, por lo que recomendaron cursos y diplomados legalmente reconocidos para continuar con la recertificación respectiva.



Las y los médicos generales que recibieron su documentación oficial son: Aurora Bajaras Vieyra, Rosa María Castro Melgoza, Gabriel Villaseñor Gómez, Karla Gabriela Correa Cedeño, Claudia Teresa Villaseñor Calderón, María Josefina Hernández Rodríguez, Juviela Sánchez Gutiérrez, Sofía Angélica Leyva Orduña y Agustín Andaya Espinosa.