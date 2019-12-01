Llama IMSS Querétaro a detección oportuna de cáncer de colon en población de 50 a 74 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 20:27:44

Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2026.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, a conmemorarse el 31 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro llama a la población de 50 a 74 años a realizarse chequeos médicos periódicos para detectar esta enfermedad en etapas tempranas.

El médico oncólogo quirúrgico del Hospital General Regional (HGR) No. 2, doctor Aldo Olvera Casas, explicó que la detección oportuna permite establecer un diagnóstico preciso y brindar tratamiento adecuado, ya que este padecimiento es curable si se identifica a tiempo.

Señaló que este tipo de cáncer se desarrolla en la pared del intestino grueso y, en la mayoría de los casos, se origina a partir de pólipos que crecen de forma lenta durante un periodo de 10 a 15 años.

Indicó que, desde 2024, el Instituto implementó un programa de tamizaje dirigido a población de 50 a 74 años, mediante una prueba de hemoglobina fecal que permite identificar sangre oculta en heces y orientar a la sospecha del padecimiento.

Agregó que esta prueba puede solicitarse en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) con el médico familiar o directamente con personal de enfermería, como parte de las acciones de PrevenIMSS; además, la población puede evaluar su riesgo mediante la herramienta digital CHKT en línea.

Refirió que en etapas tempranas la enfermedad puede no presentar síntomas; sin embargo, conforme avanza pueden aparecer dolor abdominal, cambios en las evacuaciones, presencia de sangre en heces, pérdida de peso, estreñimiento, diarrea, disminución del apetito y fatiga.

Informó, además, que existen factores de riesgo que incrementan la posibilidad de padecerlo tales como: antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, dietas ricas en calorías y grasas de origen animal.

El especialista añadió que entre los principales factores de riesgo se encuentran los antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y dietas altas en grasas de origen animal.

Finalmente, recomendó mantener una alimentación equilibrada rica en fibra, consumir al menos dos litros de agua al día, moderar el consumo de carnes rojas, evitar alimentos procesados, así como el consumo de alcohol y tabaco, además de realizar actividad física de manera regular y mantener un peso adecuado.