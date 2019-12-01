Joven relata su experiencia al aplicarse "sueros vitaminados" en Hermosillo, Sonora, señala varias irregularidades en la clínica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 21:59:58

Hermosillo, Sonora, a 6 de abril de 2026.- Un testimonio difundido en redes sociales ha reavivado la preocupación en torno al uso de “sueros vitaminados”, en medio de las investigaciones por la muerte de al menos seis personas y la afectación de otras tres tras recibir este tipo de tratamientos en una clínica de la colonia Jesús García del municipio de Hermosillo.

Se trata de Julio Gaxiola, quien decidió relatar su experiencia luego de someterse a tres aplicaciones en el establecimiento señalado, presuntamente operado por Jesús Maximiniano Verduzco Soto.

Aunque admitió que no confiaba plenamente en la efectividad de estos procedimientos, explicó que accedió por insistencia de sus familiares, en un contexto personal complicado en materia de salud física y emocional.

De acuerdo con su versión, desde su llegada al lugar detectó situaciones que le generaron desconfianza, como la presencia de menores recibiendo atención médica, lo que consideró inapropiado. También señaló condiciones que, a su juicio, no cumplían con estándares básicos de higiene, al referir la presencia de mosquitos y personal que manipulaba equipo médico mientras consumía alimentos.

El ambiente del sitio, añadió, contrastaba con estas condiciones, pues intentaba proyectar una imagen de bienestar con elementos decorativos y naturistas. Sin embargo, aseguró que esto no le transmitió seguridad, especialmente al observar certificaciones relacionadas principalmente con medicina estética.

Gaxiola también expresó inquietud por las recomendaciones médicas recibidas, entre ellas la sugerencia de suspender medicamentos psiquiátricos previamente prescritos, lo que consideró riesgoso. Aunque reconoció que el proceso de aplicación fue rápido y sin dolor, insistió en que detectó prácticas cuestionables durante la atención.

Tras las primeras sesiones, dijo no haber percibido cambios significativos, más allá de una ligera sensación de hidratación. No obstante, durante la tercera aplicación experimentó un episodio que calificó como alarmante, al quedarse profundamente dormido y presentar reflujo de sangre sin que, según su relato, el personal reaccionara de inmediato.

Aunque hasta el momento aseguró no haber presentado complicaciones de salud, manifestó preocupación por posibles efectos tardíos, al mencionar que algunos de los fallecimientos vinculados a estos tratamientos habrían ocurrido semanas después de su aplicación.

El testimonio surge mientras autoridades sanitarias mantienen abiertas investigaciones para determinar la relación entre estos procedimientos y los decesos reportados. En este contexto, el caso ha intensificado el debate sobre la regulación de terapias alternativas y la necesidad de reforzar la supervisión en establecimientos que ofrecen este tipo de servicios.

Finalmente, Gaxiola hizo un llamado a la población a informarse antes de someterse a tratamientos no comprobados y a priorizar la atención médica profesional, además de fomentar hábitos saludables como la buena alimentación, el ejercicio y el cuidado de la salud mental.