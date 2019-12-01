ISSSTE salva la vida de mujer con accidente cerebrovascular y tromboembolia simultáneos en el HG de Querétaro

Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- Médicos especialistas en hemodinamia del Hospital General (HG) de Querétaro, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lograron salvar la vida de una paciente de 60 años, quien presentó de manera simultánea un accidente cerebrovascular y una tromboembolia pulmonar.

El cardiólogo intervencionista del hospital, Mauro Echavarría Pinto, explicó que la derechohabiente ingresó al área de urgencias con dificultad respiratoria, lo que permitió identificar oportunamente una condición poco frecuente en la que un coágulo originado en las piernas viajó hacia el pulmón y, a través de un foramen oval permeable (FOP), pequeña abertura entre las cavidades superiores del corazón, alcanzó el cerebro.

“La paciente de 60 años tuvo una conminación que no es muy frecuente en donde al mismo tiempo un coágulo que se formó en las piernas logró desprenderse y llegar hasta el pulmón, que es el sitio habitual al cual se van estos coágulos, pero a través de una pequeña compuerta que está en el corazón que se llama foramen oval permeable (FOP), parte de este coágulo logró cruzar hacia la circulación del lado izquierdo y subir hacia el cerebro”, indicó.

Detalló que se aplicó tratamiento de trombolisis para disolver los coágulos y, posteriormente, en la sala de hemodinamia, se realizó el cierre del FOP mediante un dispositivo Amplatzer, oclusor percutáneo autoexpandible, diseñado para el cierre mínimamente invasivo de defectos cardíacos congénitos.

Destacó que en esta área se realizan alrededor de 700 intervenciones anuales en especialidades como cardiología, angiología, radiología intervencionista, electrofisiología y cirugía cardiotorácica.

“En promedio, se atienden cerca de cuatro casos mensuales de tromboembolia, mientras que el cierre de FOP, por tratarse de una patología poco frecuente, se realiza aproximadamente una vez al mes o menos”.

Subrayó que estos procedimientos de alta especialidad se brindan sin costo para la derechohabiencia del ISSSTE, mientras que en el sector privado pueden superar los 350 mil pesos, por lo que expresó su satisfacción por participar en la intervención.

“Estoy muy contento de poder contar con este tipo de terapias para los derechohabientes que son de alta especialidad y de alto costo. (...) La intervención que hicimos en hemodinamia fue cerrar precisamente este foramen con un Amplatzer para evitar que más coágulos que quedaban en las piernas de manera residual pudiera subir nuevamente al cerebro y no le produjera otro tipo de embolia, es decir, un accidente cerebrovascular, todo esto en beneficio para la paciente”.

Finalmente, la paciente fue dada de alta sin secuelas neurológicas y en buenas condiciones generales, con seguimiento médico posterior.