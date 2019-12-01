Invita SESA a fortalecer la higiene de manos mediante concurso nacional de infografías

Querétaro, Querétaro, 17 de abril del 2026.- En el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos 2026, la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro invita al personal de salud a participar en el Concurso Nacional de Infografías, bajo la temática: “Concientización de la Higiene de Manos entre profesionales de la salud, pacientes y cuidadores”.

El objetivo de esta iniciativa es promover la reflexión sobre la sostenibilidad y el uso responsable del agua en la práctica de la higiene de manos, como un elemento fundamental para la calidad y la seguridad en la atención de los servicios de salud, y podrá participar personal de salud, estudiantes, personal administrativo o de apoyo, de manera individual o en equipo en las siguientes categorías:

Categoría 1: Capacitación a pacientes y cuidadores en higiene de manos. Las infografías deberán mostrar las acciones implementadas en los Establecimientos de Atención Médica (EAM) para la concientización de pacientes y cuidadores, considerando estrategias educativas innovadoras para la enseñanza de la higiene de manos; materiales didácticos desarrollados o adaptados y acciones que promuevan la participación activa del paciente en su propia seguridad.

Categoría 2: Sostenibilidad y uso responsable del agua en la higiene de manos. Las infografías deberán presentar acciones implementadas en los EAM para promover el uso responsable del agua, incluyendo Estrategias para el uso eficiente y racional del agua durante la higiene de manos y medidas para garantizar la disponibilidad y el abasto continúo de agua.

Carácterísticas de la Infografía:

· Formato: imagen (JPG o PNG).

· Tamaño sugerido: formato cuadrado (1080 x 1080 px).

· Resolución adecuada para visualización digital.

· Tipografía legible (evitar textos muy pequeños).

· Lenguaje claro, visual y educativo.

· Contenido original.

Las infografías deben enviarse al correo electrónico: [email protected] incluyendo: Nombre completo del o los participantes; Institución de adscripción; Entidad federativa; Categoría en la que participa y Título de la infografía. La fecha límite de recepción es el 22 de abril de 2026, después de esta fecha no se aceptarán trabajos.

El Comité Organizador realizará la revisión y preselección de las infografías recibidas. Se elegirán cinco finalistas por categoría, que serán publicadas en las redes sociales oficiales de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). Las propuestas finalistas participarán en una fase de votación abierta al público, del 24 de abril al 01 de mayo de 2026, mediante el número de “likes” obtenidos.

Se otorgarán primer, segundo y tercer lugar por cada categoría. Los ganadores serán anunciados el 07 de mayo de 2026, durante el webinar organizado por la DGCES con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos.