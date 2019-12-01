Investiga fiscalía posible caso de negligencia médica en Querétaro: Martina Pérez 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:56:01

Querétaro, Qro., 18 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, informó que la Fiscalía General del Estado investiga el supuesto caso de negligencia médica en una clínica privada ubicada sobre avenida Luis Pasteur en la ciudad capital, luego de que un hombre falleció al parecer de un paro cardíaco el pasado 17 de marzo.

Mencionó que hasta el momento no se cuenta con un reporte definitivo sobre la situación de la clínica, por lo que se mantiene a la espera de información por parte de las áreas correspondientes, además se solicitó al área de Protección contra Riesgos Sanitarios verificar si dicho establecimiento había sido inspeccionado previamente, aunque aún no se tiene claridad sobre este punto.

“Le pedí a Protección contra Riesgos Sanitarios que checaran si ya habían ido a verificar en algún momento, todavía no me comparten la información para ver si habían identificado alguna desviación”, dijo.

Aseguró que debido al número de establecimientos médicos en la entidad, las verificaciones se realizan de manera aleatoria o a partir de denuncias específicas, por lo que no todos los espacios son inspeccionados de forma periódica.

“No tengo el número total de clínicas y consultorios; cabe la posibilidad de que no hayamos ido, porque mis verificadores revisan todo tipo de establecimientos, no solo médicos”.

Sobre las posibles sanciones, puntualizó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar si existieron irregularidades o responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.