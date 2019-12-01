Informa Martí Batres contratación de mil 295 especialistas para reforzar atención a la derechohabiencia del ISSSTE

Informa Martí Batres contratación de mil 295 especialistas para reforzar atención a la derechohabiencia del ISSSTE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 12:26:16
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2026.– El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el organismo realizó la contratación de mil 295 especialistas, con el objetivo de atender la demanda de las y los derechohabientes.

“Tuvimos un avance muy bueno en la contratación de especialistas en 2026 respecto al año pasado en el ISSSTE, contratamos a mil 295 médicas y médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 altas especialidades, es decir, en general, 74 áreas”, destacó.

De las 74 especialidades, puntualizó, en 13 se concentran más de las dos terceras partes de las contrataciones: anestesiología, medicina familiar, medicina interna, cirugía general, urgenciología, traumatología, ginecología, epidemiología, cardiología, nefrología, geriatría, imagenología, y urología.

“Esto nos permite, sobre todo, fortalecer los equipos para aumentar el número de cirugías, especialmente en ciertas áreas críticas”, subrayó.

Respecto al abasto de medicamentos, Martí Batres señaló que el ISSSTE cuenta con el 97 por ciento y puntualizó que en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) hay aproximadamente 50 millones de piezas de medicamentos en este momento.

“No es un número que esté fijo porque es dinámico y todo el tiempo llegan y salen de ahí 700 rutas a farmacias del ISSSTE, a 700 farmacias, el ISSSTE tiene 700 farmacias, entonces de ahí salen a las 700 farmacias”, aseguró.

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