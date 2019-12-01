Incorporación de mil 295 especialistas, una de las mejores acciones para la transformación del ISSSTE: Martí Batres

Incorporación de mil 295 especialistas, una de las mejores acciones para la transformación del ISSSTE: Martí Batres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 07:36:30
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Ciudad de México, a 16 de abril de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, describió la incorporación de mil 295 nuevas médicas y médicos especialistas como una de las mejores acciones realizadas para la transformación del organismo, puesto que fortalecerá la consulta de especialidades y el aumento del número de cirugías.

“Una de las cosas más importantes que hemos hecho en este 2026 para la transformación del ISSSTE es la incorporación de mil 295 médicas y médicos de diversas especialidades. (...) Eso nos va a permitir mejorar la consulta de especialidades y el número de cirugías”, destacó.

Martí Batres detalló que las y los médicos contratados son expertos en 22 distintas especialidades, 34 subespecialidades y 18 altas especialidades (74 áreas en total), quienes han comenzado a integrarse en Hospitales Generales (HG), Regionales (HR), de Alta Especialidad (HRAE), Clínicas Hospitales (CH), Clínicas de Medicina Familiar (CMF), entre otros.

“Por ejemplo, anestesiología, medicina familiar, medicina interna, oncología, neurología, pediatría, nefrología, urología, traumatología, urgenciología, epidemiología, imagenología, entre muchas otras”, detalló.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda el compromiso de procurar el bienestar de la población derechohabiente a través de una atención digna, oportuna y eficaz.

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