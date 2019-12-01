Incorpora Clínica Hospital “Pátzcuaro” del ISSSTE a médicos de cinco especialidades

Incorpora Clínica Hospital “Pátzcuaro” del ISSSTE a médicos de cinco especialidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 07:56:14
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Pátzcuaro, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- La Clínica Hospital (CH) “Pátzcuaro”, en Michoacán, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, reforzó su plantilla médica con la incorporación de médicos de cinco especialidades en beneficio de más de 43 mil derechohabientes.

El subdelegado Médico en la entidad, Elías Miranda Blanco, subrayó que, con la integración de estos nuevos especialistas, la CH “Pátzcuaro” cumple con el objetivo de mejorar la cobertura médica y la atención oportuna en la región.

“El ampliar especialidades en la región lacustre es resultado de las gestiones y buena disposición de nuestras autoridades a nivel central, del director general, del director médico y sus equipos de trabajo”, indicó.

Por su parte, el director de la unidad médica, Pavel Escobar Zarco, informó que las nuevas incorporaciones incluyen las especialidades de Urología, la cual brindará atención de urgencias y hospitalaria, así como en procedimientos quirúrgicos; y Patología, para la realización de estudios de manera local.

Además, añadió, para la atención en el turno vespertino se incorporan especialistas en Pediatría, Traumatología y Ortopedia. Mientras que, para el turno de fines de semana, se integran especialistas de Cirugía General y Anestesiología.

Con estas acciones, el ISSSTE Michoacán refrenda su compromiso para otorgar servicios médicos especializados a la población derechohabiente en la entidad.

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