Inauguran clínica especializada en el CEFERESO No.1 para fortalecer atención médica penitenciaria

Inauguran clínica especializada en el CEFERESO No.1 para fortalecer atención médica penitenciaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:55:51
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Ciudad de México, 31 de marzo de 2026.- En el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, fue inaugurada una nueva clínica que busca transformar la atención médica dentro del sistema penitenciario federal. El espacio incorpora servicios especializados como cirugía ambulatoria y hemodiálisis, lo que permitirá atender de manera directa a personas privadas de la libertad que antes requerían traslados a hospitales externos.

La apertura de esta unidad médica responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura de salud en los centros penitenciarios, particularmente frente al aumento de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Con esta clínica, las autoridades buscan reducir riesgos logísticos y de seguridad, además de garantizar tratamientos más continuos y oportunos.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia enfocada en mejorar las condiciones de vida dentro de los centros de reclusión, donde el acceso a servicios de salud adecuados es considerado un componente esencial para la reinserción social. Funcionarios del sistema penitenciario coincidieron en que contar con instalaciones modernas y equipadas no solo eleva la calidad de la atención médica, sino que también contribuye a un entorno más digno para la población interna.

La clínica está equipada con tecnología avanzada que incluye áreas de diagnóstico, quirófano, laboratorio, farmacia y servicios como odontología, oftalmología y telemedicina. Estas capacidades la convierten en una de las instalaciones más completas dentro del sistema penitenciario del país.

Con este tipo de acciones, el sistema penitenciario federal avanza hacia un modelo que prioriza tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos, colocando la salud como un eje fundamental en los procesos de reintegración social.

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