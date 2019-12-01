Inaugura SESA Diplomado en Salud Mental y Derechos Humanos

Querétaro, Querétaro, 24 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de inauguración del Segundo Diplomado en Salud Mental y Derechos Humanos, el cual tiene como objetivo actualizar conocimientos de las y los servidores públicos de servicios de salud en la entidad.

Durante su mensaje, Pérez Rendón, destacó que la salud mental es un pilar del bienestar integral de las personas, cuyo abordaje requiere no solo conocimientos clínicos, sino también una profunda comprensión y respeto por los derechos humanos.

“Hoy más que nunca, sabemos que la salud mental no puede ni debe separarse de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a recibir atención con respeto, sin estigmas, sin discriminación y con un enfoque centrado en su dignidad”, expresó.

Asimismo, subrayó que este diplomado representa una valiosa oportunidad para fortalecer competencias, actualizar conocimientos y reafirmar el compromiso con una atención más humana, ética y de calidad. De igual manera, agradeció de forma especial al personal de la Dirección de Servicios de Salud por la organización de este esfuerzo académico, el cual contribuirá al desarrollo profesional de las y los participantes, así como al fortalecimiento institucional.

Participaron en la ceremonia el secretario ejecutivo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, Víctor Daniel Pernalete Blanco; el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la subcoordinadora general administrativa de SESEQ, Marta Julia Gutiérrez García; el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Piña Tejeida; el director del Hospital General de Querétaro, Leopoldo Francisco Espinoza Feregrino; el Jefe del Centro Estatal de Salud Mental (CESAM), Sergio Aceves Guzmán, entre otras personalidades.