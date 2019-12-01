Inaugura SESA Congreso Internacional de Ciencias de la Salud en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 17 de abril del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de inauguración del Segundo Congreso Internacional de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México y el Cuarto Foro Internacional de Atención Primaria en Salud de Laureate Health México, con enfoque en Pediatría.

En su mensaje, Pérez Rendón destacó la relevancia del encuentro al colocar en el centro a la niñez ya que el invertir en la salud infantil es apostar por comunidades más sanas, más equitativas y con mayores oportunidades de desarrollo.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional entre los sectores académico, gubernamental y de salud, ya que la suma de esfuerzos, el intercambio de ideas y la construcción de alianzas resultan clave para enfrentar los retos actuales y avanzar hacia modelos de atención más eficientes, humanos y sostenibles.

La funcionaria también resaltó el valor simbólico del evento a realizarse en el marco del 30 aniversario de la carrera de Medicina del Campus Querétaro de la UVM y reiteró el compromiso de la Secretaría de Salud estatal con la formación y fortalecimiento del sector.

Durante el evento se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa por el trigésimo aniversario de la Licenciatura en Medicina del Campus Querétaro de la UVM, en compañía de la titular de la SESA, María Martina Pérez Rendón, y del vicepresidente institucional de Ciencias de la Salud de Laureate México, Alejandro Porras Bojalil.

En la ceremonia participaron la rectora del Campus Querétaro de la Universidad del Valle de México, Miriam Pérez Gutiérrez; el vicepresidente académico de Laureate México, Raúl Caraballo Guevara; la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro del IMSS, Marta Eloísa Sánchez Vázquez; el coordinador de Enseñanza del IMSS Bienestar, Luis Ernesto Caballero Torres.

También acompañaron la rectora institucional de la Universidad del Valle de México, Mónica Torres Hernández; el director de Educación del estado de Querétaro, Juan Francisco Ledezma; y la coordinadora de Prevención y Fortalecimiento a la Salud del municipio de Querétaro, Mercedes Palacios Vega, entre otras personalidades.