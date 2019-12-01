Impulsan cobertura de tamiz metabólico y promoción de lactancia materna en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que con el objetivo de fortalecer las acciones de salud pública en beneficio de la población queretana, se llevó a cabo la primera reunión para el establecimiento de un plan de trabajo intersectorial, coordinado entre Servicios de Salud del Estado de Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Durante este encuentro las autoridades acordaron impulsar estrategias conjuntas para fortalecer la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, así como ampliar la cobertura del tamiz metabólico, ambas consideradas acciones prioritarias para mejorar la salud infantil en el estado.

Uno de los principales acuerdos fue la unificación de mensajes institucionales para fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años o más. Estas acciones se reforzarán especialmente en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, el 19 de mayo, y la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto.

Asimismo, se destacó la importancia del tamiz metabólico neonatal, el cual consiste en la toma de una muestra de sangre del talón del recién nacido entre las 72 horas y los cinco días de vida. Esta prueba permite la detección oportuna de enfermedades metabólicas congénitas, facilitando un tratamiento temprano que puede prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de las niñas y niños.

En la reunión participaron por SESEQ el jefe del Departamento Estatal de Salud Reproductiva, Helios Mancera Roque; por el IMSS, el supervisor de Hospitales, Benjamín Arriaga Ruiz; y por el ISSSTE, el jefe de Enseñanza, David Martínez Rojas, entre otras autoridades del sector salud.

Con estas acciones coordinadas, las instituciones reafirman su compromiso de trabajar de manera conjunta para proteger la salud de la infancia queretana y fortalecer las estrategias preventivas desde los primeros días de vida.