Impulsa SESA capacitación para garantizar alimentos seguros en Arroyo Seco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:28:56

Arroyo Seco, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que profesionales de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria número 4 capacitaron a 46 manejadores de alimentos que desempeñan actividades como vendedores ambulantes y en puestos fijos y semifijos en la comunidad de Ayutla, municipio de Arroyo Seco.

Esta capacitación, coordinada por Abigail Martínez Maldonado, tuvo como propósito fortalecer los conocimientos y habilidades de las y los participantes en materia de inocuidad alimentaria, destacando la importancia de su labor como primera línea de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

Durante el taller se analizaron los procedimientos relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura, haciendo énfasis en la correcta higiene, manipulación, preparación y conservación de los alimentos. Estas prácticas son fundamentales para reducir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población.

Asimismo, se brindó información clave para la identificación y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, reforzando la responsabilidad de las y los manejadores en garantizar productos seguros para el consumo. Como parte de las acciones de promoción de la salud, también se realizó la entrega de frascos de plata coloidal.

La Secretaría de Salud reitera que la capacitación continua de quienes manejan alimentos es una estrategia esencial para prevenir riesgos sanitarios y asegurar el bienestar de la comunidad.