Hospital “20 de Noviembre” detecta 60 por ciento de casos de cáncer de próstata en etapa curable: Issste

Ciudad de México, 11 de junio de 2024.- Debido a las campañas y estrategias de atención primaria a la salud impulsadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” logra detectar de manera temprana el 60 por ciento del total de casos de cáncer de próstata y con ello aumentar las posibilidades de que los pacientes superen el padecimiento.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora hoy, el jefe de la División de Cirugía III, Alejandro Alías Melgar, destacó que actualmente el 20 de Noviembre cuenta con todas las herramientas de vanguardia en el mundo para detección, diagnóstico y tratamiento curativo y paliativo de personas afectadas por esta patología, garantizando el derecho al cuidado de la salud con calidad.

El especialista urólogo informó que, en mayo, “cumplimos nueve años de haber introducido el tratamiento de cáncer de próstata por cirugía robótica, que hoy por hoy es el estándar de oro en el mundo, con el cual hemos curado a 450 derechohabientes de diferentes estados del país; en muchos otros, los hospitales regionales ofrecen procedimientos con cirugía abierta, también efectiva”.

En la actualidad, con el apoyo de las autoridades se están renovando los aceleradores lineales para radioterapia con los modelos más avanzados; esta última también forma parte del arsenal de combate al cáncer.

Y para quienes desafortunadamente reciben diagnóstico de cáncer de próstata en etapas avanzadas —que anteriormente progresaban en corto tiempo y su desenlace era fatal—, hoy la institución cuenta con moléculas de tratamiento, que reducen el ritmo de progresión de la enfermedad, ayuda a controlarla y aumenta la sobrevida de los pacientes, enfatizó Alías Melgar.

El especialista destacó la importancia de tomar consciencia sobre la prevención, a través del escrutinio por pruebas de sangre de antígeno prostático, las cuales pueden salvar la vida, porque el cáncer no duele, no manifiesta síntomas en la etapa inicial y la posibilidad de que sea curable depende directamente de que se detecte a tiempo, cuando se encuentra localizado en la próstata y aún no se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

A los hombres con antecedentes de familiares directos con cáncer de próstata, el especialista recomendó iniciar las pruebas de tamizaje a partir de los 45 años y, si no se tiene ese antecedente, hacerlo cada año a partir de los 50; en caso de que su médico encuentre alguna alteración, tomará decisiones para avanzar en el diagnóstico.

Aclaró que el antígeno prostático no hace el diagnóstico de cáncer, porque este indicador se puede modificar por varias razones, por ejemplo, inflamación y crecimiento benigno de la próstata causado por la edad. Sin embargo, esta prueba sirve como herramienta para indicar la realización de una biopsia que permite un diagnóstico certero.

Exhortó a los hombres a acudir a las ferias de la salud ECOS para el Bienestar, que la Dirección Médica organiza a lo largo del país y lleva directamente a los centros de trabajo de las dependencias públicas.

Convocó a los trabajadores en activo a programar cada año su check up integral en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados (Clidda), a través de sus áreas de recursos humanos, sus representaciones sindicales, o bien acudir a su clínica o unidad médica de primer nivel a solicitar la prueba de antígeno prostático.