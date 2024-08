Habitantes de Colima acusan indiferencia de gobierno local ante emergencia por dengue

Colima, 20 de agosto de 2024.- De acuerdo con cifras oficiales de Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Dengue 2024, Colima ocupa el primer lugar con mayor incidencia de casos confirmador de dengue, con 214 mil 73.

Al respecto, la población ha demandado que el gobierno a cargo de Indira Vizcaíno Silva es indiferente ante este incremento de casos en la entidad.

Según lo dicho por el legislador de Movimiento Ciudadano del estado, Jesús Dueñas Llerenas, el sector salud de Colima está colapsado y limitado ante el incremento de casos confirmados de dengue.

“La gente nos dice todos los días que están en los hospitales, hay colapso en los hospitales, en los centros de salud, porque evidentemente la incidencia está siendo muy alta. La atención que está recibiendo la población en el sector salud no ha sido la mejor, y esto no porque el personal de salud no quiera atenderlos, pero tiene limitaciones en el recurso humano, es decir, no hay personal de salud que alcance para la atención de los colimenses”, explicó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los municipios con mayor número de casos confirmados de dengue en Colima son Armería, Tecomán, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez, municipios que carecen de infraestructura de salud para una buena atención médica, lo que genera gastos a la población para poder trasladarse a la ciudad de Colima para recibir atención.