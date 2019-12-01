Fortalece HRAE del ISSSTE en Acapulco servicios médicos con procedimientos de alta complejidad

Acapulco, Guerrero, a 26 de marzo de 2026.- El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, fortalece sus servicios médicos de alta complejidad con los primeros procedimientos de cateterismo cardíaco y de fistulización arteriovenosa, lo que garantiza intervenciones avanzadas a derechohabientes de la región.

Con la coordinación del director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, el cardiólogo intervencionista a cargo de las cirugías de cateterismo cardíaco, Alejandro Alcocer Chauvet del Hospital Regional (HR) “1º de Octubre” de la Ciudad de México realizó las dos operaciones de este tipo el pasado 18 y 19 marzo, como parte de la primera jornada de hemodinamia.

El especialista detalló que los procedimientos beneficiaron a dos mujeres de 71 y 79 años, la primera sin lesiones coronarias graves, por lo que el estudio sirvió únicamente como análisis diagnóstico; mientras que a la segunda paciente se le detectó un infarto en evolución, por lo que se le colocó un stent, malla metálica que permitió restablecer el flujo de sangre que va al corazón.

“El día de hoy estamos muy contentos porque se logró hacer el primer cateterismo coronario en este hospital. (...) Es muy importante contar con este recurso ahora en la ciudad de Acapulco porque podemos resolver situaciones para los pacientes, sin necesidad de trasladarlos a otros lugares, por lo que va a dar un gran beneficio a la población de Acapulco, estamos seguros de eso”, subrayó.

Por su parte, el cardiólogo electrofisiólogo adscrito al Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, Gerardo Rodríguez Diez, destacó que la sala de hemodinamia cuenta con todo el equipamiento e insumos que se requieren para realizar estos tratamientos de alta complejidad.

“La sala de Hemodinamia cuenta con el equipo necesario e insumos de alta tecnología que, en el marco de la nacionalización del servicio, permite atender y resolver padecimientos complejos de Hemodinamia y Electrofisiología”, afirmó.

Después de esta primera jornada quirúrgica, el servicio continuará con la incorporación del médico especialista en cardiología intervencionista, Ervin Molina Bello, quien refrendó su compromiso de brindar servicios médicos de calidad y con calidez.

"Hoy me incorporo al equipo de especialistas de este hospital, esperando aportarle a esta institución y a la población derechohabiente el mejor servicio posible. (...) El compromiso que todo especialista debe tener en el ISSSTE es dar un servicio de calidad, pero también de calidez, es algo sumamente importante porque estamos para servir a la gente", expresó

Como parte del fortalecimiento de los servicios médicos en el HRAE del ISSSTE en Acapulco, también se realizaron de manera exitosa las primeras cinco cirugías de fistulización arteriovenosa, las cuales beneficiaron a cuatro hombres de 52, 65, 52 y 61 años, así como a una mujer de 67 años, con diagnóstico de enfermedad renal.

La cirujana cardiovascular y subdirectora médica de esta unidad de tercer nivel, Silvia Hernández Meneces, explicó que este procedimiento consiste en conectar una vena con una arteria para garantizar el flujo de sangre, evitar el uso de catéteres y facilitar los procedimientos de hemodiálisis en estos pacientes.

“Este procedimiento dura una hora y media o dos horas, se realiza con anestesia local y el paciente puede egresar a las cinco o seis horas. (...) La finalidad es mejorar la calidad de vida al no estar utilizando catéteres, sino una fístula que mejora la movilidad y la comodidad de los pacientes. Anteriormente, en el Hospital General no se contaba con este servicio, se enviaban a otra unidad, por lo que tener este tipo de especialidades ahora en este hospital beneficia mucho a los pacientes”, detalló.