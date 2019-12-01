Fomenta CECA la salud mental en centros de rehabilitación

Fomenta CECA la salud mental en centros de rehabilitación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 07:32:26
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Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud de Querétaro, Sebastián Granados Ponce, encabezó el arranque del torneo de ajedrez y dibujo organizado por centros de rehabilitación, con el objetivo de promover la rehabilitación integral de personas con adicciones mediante el impulso de hábitos saludables.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa del Faldón, en el municipio de Querétaro, con la participación de más de 100 usuarios provenientes de diversos centros de rehabilitación, dond el Comisionado destacó la importancia de generar espacios de sana convivencia, expresión creativa y crecimiento personal, los cuales contribuyen al fortalecimiento de la salud mental y al desarrollo de habilidades que favorecen procesos de recuperación sostenibles.

“El ajedrez y el arte son herramientas fundamentales en los procesos de rehabilitación, ya que fomentan la disciplina, fortalecen el pensamiento estratégico y permiten canalizar emociones de manera positiva. Estas actividades contribuyen a la construcción de hábitos saludables que impulsan una reintegración social efectiva”, enfatizó.

Asimismo, reiteró el compromiso de la institución de impulsar acciones que brinden a las personas en proceso de rehabilitación alternativas que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables y el fortalecimiento de su bienestar integral.

 

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