Falta presupuesto deriva en que atención a salud mental esté limitada: Juan Carlos García

Querétaro, Querétaro, a 3 de enero de 2025.- La falta de presupuesto genera que la atención a salud mental esté limitada, refirió Juan Carlos García Ramos, coordinador del Grupo Temático Especializado en Psicoterapia, área del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro.



Explicó que este “siempre ha sido un rubro que no se atiende a nivel estatal, ni a nivel nacional; los porcentajes o las cantidades están por debajo de lo marcado por las instancias internacionales que consideran que la salud mental debe recibir al menos el 5 por ciento del presupuesto”.



Adelantó que el escenario del 2025 traerá una mayor incidencia en trastornos mentales y dificultades para atender a la población.



“Por ejemplo -agregó- en el caso del suicidio se va a incrementar en Querétaro de manera importante dadas las condiciones económico-laborales, sociales y familiares en las que se encuentra el estado". Añadió que no se conoce de forma certera el recuento de conductas suicidas en Querétaro en los últimos 10 años.



Sin embargo, comentó que hay otros estados donde el suicidio aumentó entre un 50 y un 100 por ciento, mientras que en otras entidades se mantiene. Esto, de acuerdo a García Ramos, se debe a que México ha tenido en años anteriores una disminución de eventos suicidas "y esto porque la conducta es inestable”.



Pero al no haber suficiente presupuesto tampoco habrá suficiente personal y en los programas federales en materia de salud mental utilizarán recurso humano no capacitado o incluso pseudo profesionales.



“En el caso de los psicólogos y como coordinador del Grupo Temático Especializado en Psicoterapia hemos trabajado el asunto de esta práctica de la psicoterapia". Aclaró que los perfiles de egresos de muchas universidades en el país no forman para la psicoterapia porque el psicólogo asesora, orienta, revisa el trabajo de psicometría y otros aspectos globales de la psicología, pero no tiene la preparación en psicoterapia.



“Encontramos que en centros de rehabilitación de adictas o de consumo excesivo de sustancias están siendo atendidos con enfoque de psicoterapia, pero realmente son grupos de autoayuda, manejo espiritual y manejo emocional, pero no trabajo especializado que requieren y que se ofrece bajo la psicoterapia”, añadió.