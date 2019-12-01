Fallece la primer persona en Yucatán por miasis causada por gusano barrenador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 21:21:31

Mérida, Yucatán, a 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), dio a conocer que se registró el primer fallecimiento de una persona que estaba diagnosticada con miasis asociada al gusano barrenador.

De acuerdo a la información que dieron, se trataba de una mujer que tenía condiciones médicas preexistentes de alta complejidad (comorbilidades), que ponían en riesgo su salud.

A su ingreso a la unidad médica, se le otorgó atención especializada, conforme a los protocolos clínicos establecidos, además de que se activaron los mecanismos de vigilancia epidemiológica.

Asimismo detallaron que este caso, se trata de un evento aislado, por lo que no representa riesgo para la población.

Ante este hecho, las autoridades reforzaron las medidas de prevención en la entidad y lanzaron un exhorto a la población para extremar la vigilancia en animales de compañía, particularmente perros, y a reportar de inmediato cualquier sospecha de presencia de gusano barrenador.

Cabe resaltar que hasta el momento se han detectado en Yucatán más de mil 500 casos de miasis de gusano barrenador, de los cuales, el 95 por ciento es en ganado.