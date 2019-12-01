Fallece adulto mayor que presentó miasis por gusano barrenador en Oaxaca; deceso estaría vinculado a varias enfermedades crónicas

Oaxaca, Oaxaca, a 14 de abril de 2026.- La muerte de un adulto mayor de 88 años registrada este martes en la capital del estado de Oaxaca encendió la atención sanitaria, luego de confirmarse que el paciente presentaba miasis por gusano barrenador; sin embargo, autoridades de salud precisaron que el fallecimiento estuvo vinculado principalmente a las enfermedades crónicas que padecía.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el hombre, originario de Santa Cruz Etla, agencia municipal de San Pablo Etla, tenía un historial médico complejo, destacando Parkinson desde hace más de tres décadas, además de otros padecimientos que deterioraban severamente su estado general.

El paciente acudió por primera vez a recibir atención el pasado 3 de abril debido a dolor en la boca, aunque en esa ocasión no permitió que se le practicaran estudios clínicos y decidió regresar a su domicilio. Dos días después, familiares detectaron la presencia de larvas en la cavidad oral, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Tras su ingreso, el personal médico realizó diversos estudios que revelaron un cuadro de celulitis en el paladar, acompañado de la presencia de gusanos. Asimismo, se le diagnosticó osteomielitis en el maxilar superior, infección que evolucionó a sepsis y se diseminó por el organismo.

Pese a la atención brindada, el deterioro del paciente derivó en su fallecimiento. Las autoridades sanitarias reiteraron que, aunque se confirmó el diagnóstico de miasis asociada a gusano barrenador, la causa del deceso estuvo relacionada con la gravedad de sus comorbilidades.

Finalmente, la dependencia explicó que este tipo de infestación ocurre cuando las larvas de ciertas moscas se alojan en heridas abiertas que no han recibido cuidados adecuados durante varios días, lo que permite su desarrollo y complicaciones en la salud del paciente.