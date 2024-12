Evita accidentes viales con estas recomendaciones del sector salud

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2024.- Debido a que en diciembre aumentan hasta en un 30 por ciento los accidentes viales, el sector salud en Michoacán (SSM) exhorta a la población a no manejar bajo el influjo del alcohol, pues esta combinación expone a cualquier persona a sufrir o provocar algún percance automovilístico.



De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) es en vacaciones de fin de año cuando se incrementa el riesgo de sufrir accidentes viales y son los hombres quienes se ven más afectados por los accidentes de tránsito relacionados con el consumo del alcohol.



Y es que el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) señala que el alcohol en la sangre reduce la habilidad para manejar, no se tiene el control suficiente del vehículo, el campo visual se reduce, al igual que la capacidad de respuesta, ya que el sistema nervioso central está alterado y los inhibidores no funcionan, es decir no se puede conducir un automóvil.



Por ello y para disfrutar plenamente de las fiestas navideñas es necesario moderar el consumo de alcohol y no manejar bajo su efecto, y si hay que trasladarse se recomienda utilizar un taxi, o pedir a un conocido que pase por ti.



Finalmente se recomienda usar el cinturón de seguridad al manejar, respetar los límites de velocidad y el paso de los peatones, evitar manejar mientras se usa el celular, y utilizar sillas especiales para los menores de 12 años.