Esto es lo que debes saber sobre el cáncer cervicouterino: sector salud

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2024.- De enero a la fecha, el sector salud en Michoacán ha realizado de manera gratuita 11 mil 636 estudios de Papanicolaou y 12 mil 868 pruebas de detección de Virus de Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 25 a 64 años.



Ambos estudios permiten detectar de manera oportuna el cáncer cervicouterino, donde en menos de 10 minutos se recolectan las células del cuello uterino con un pequeño cepillo que se envían al Laboratorio Estatal de Salud Pública para su análisis.



Los resultados se entregan en un lapso no mayor a 21 días posteriores a su realización; si es positivo, la paciente será canalizada a una de las siete clínicas de colposcopía del sector salud, ubicadas en los hospitales Dr. Miguel Silva, de la Mujer y el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO) en Morelia, así como en los de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, donde se realizará una biopsia.



Las usuarias detectadas con este padecimiento que no cuentan con seguridad social, son canalizadas para su tratamiento gratuito al Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO), donde reciben atención multidisciplinaria.



Esta enfermedad no produce síntomas o señales de alarma, pero conforme avanza provoca sangrados vaginales recurrentes, pérdida de peso, dolor en la pelvis o cadera y flujo vaginal anormal. Ante estos signos, es importante acudir al médico para diagnóstico y tratamiento, ya que esta patología es 100 por ciento curable si es detectada en etapas tempranas.