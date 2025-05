En reunión con sindicato, Martí Batres refrenda a la enfermería como columna vertebral del sistema de salud

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró el Noveno Congreso Internacional de Enfermería del Sindicato Nacional de Trabajadores del organismo (SNTISSSTE), donde refrendó esta profesión como columna vertebral del sistema público de salud y del Estado de Bienestar.

“La enfermería es, en realidad, la columna vertebral de un verdadero sistema de salud. ¿Por qué? Porque la enfermería está antes y está después. La enfermería se anticipa, previene y también cura. (...) Sobre todo en el neoliberalismo, quiso verla como una disciplina auxiliar, cuando se trata de una disciplina que tiene su propia fisonomía e historia, y sin la cual, simplemente no hay cuidados, no hay salud y no hay Estado de Bienestar”, subrayó.

En el Teatro de la Ciudadela, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, mencionó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se tiene una nueva oportunidad de fortalecer la enfermería, en específico en el ISSSTE que ha implementado estrategias como el Programa voluntario de ampliación de jornada laboral de hasta 8 horas, en beneficio de 5 mil 30 profesionales de la enfermería que solicitaron su cambio.

“Pudimos dar un paso en el terreno laboral y de más o menos 32 mil enfermeras y enfermeros que tenemos en el ISSSTE, 7 mil no estaban comprendidas y comprendidos dentro de horarios de ocho horas, sino en horarios de seis y seis horas y media. Abrimos la convocatoria y acudieron 5 mil 030 enfermeras y enfermeros a solicitar su ampliación de horario a ocho horas”, expresó.

Acompañado por la líder del SNTISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüelles, se comprometió a fortalecer la enfermería desde el ISSSTE, así como a legitimar sus saberes, a dignificar su trabajo, a profesionalizar sus labores y a construir en conjunto un nuevo pacto social del cuidado por el que atraviesa el Instituto, ya que, aseguró, cuidar no es un acto privado, sino una política pública.

Por su parte, Norma Rodríguez Argüelles también habló sobre las acciones que ha impulsado para fortalecer al ISSSTE, como la ampliación de jornada a ocho horas para la rama médica, paramédica y grupos afines.

“Están llenando sus FM1 ya, beneficiándose a 17 mil compañeros, cuyo sueldo aumentará, en promedio del grupo médico, paramédico y afines, 27.7 por ciento; en prestaciones el 31 por ciento. (...) Servimos a los más de 13.8 millones de derechohabientes y a 65 años de existencia de nuestra noble institución, esta noticia representa un gran regalo para miles de compañeras y compañeros y sus familias, que al fin se sienten justamente reconocidos”, aseguró.

Por su parte, el coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del SNTISSSTE, Juan Carlos Paredes Palma, mencionó que se han realizado 128 eventos académicos; dos generaciones de maestría en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 12 diplomados ya concluidos, con uno en ejecución; 38 cursos especializados, y 30 congresos, todo de carácter mundial.

“Han pasado por estas aulas virtuales también 120 mil compañeros inscritos, de los cuales tenemos una eficiencia terminal en todos los productos académicos que ronda el 70 por ciento, con lo cual nuestros compañeros que han obtenido una constancia rondan alrededor de 90 mil a nivel nacional”, señaló.

Durante la jornada por el Día Internacional de la Enfermería, en representación de Martí Batres, el director Médico Gustavo Reyes Terán, asistió a la Ceremonia Conmemorativa por el Día Nacional de la Enfermería 2025, en el Auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional.