En Noche de Muertos evita accidentes viales con estas recomendaciones de sector salud

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2024.- El sector salud en Michoacán exhorta a la población a prevenir los accidentes viales esta Noche de Muertos y a respetar los límites de velocidad, a no conducir y hablar por celular al mismo tiempo, y a no consumir alcohol si se va a manejar.

Con estas sencillas acciones, junto con la utilización de sillas especiales para niños y niñas (que no sean portabebés), el uso correcto del cinturón de seguridad y revisar el vehículo y llantas antes de salir a celebrar, se previenen los incidentes y las defunciones ocasionadas por accidentes de tránsito, manifestó el director del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Christian Escobedo García.

Según registros del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), quienes más fallecen en accidentes viales son los hombres, pero también los infantes, pese a que ellos no manejan ni conducen un automóvil. Lo anterior, debido a que los tutores no utilizan sillas especiales de seguridad, que no es lo mismo que un portabebé.

El 35 por ciento de los accidentes de tránsito en Michoacán son a causa del consumo alcohol, de ahí la importancia de mantener activos los comités municipales de prevención y cultura vial, así como los talleres preventivos de sensibilización que realiza el sector salud para formar primeros respondientes, de los cuales en el año se han efectuado cursos de capacitación a más de 42 mil personas en prevención de accidentes y en seguridad vial a 59 mil.

En lo que va del año, el CRUM ha podido atender 15 mil 778 accidentes viales, por lo que se exhorta a la población a no manejar cansado, ya que la familia espera en casa.