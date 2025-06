En el Día Mundial del Paciente Trasplantado, ISSSTE destaca caso de éxito de mujer receptora de corazón

Ciudad de México, a 06 de junio de 2025.- Con motivo del Día Mundial del Paciente Trasplantado, que se conmemora el 6 de junio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, destaca el caso de éxito de la derechohabiente Enedina Solís Jiménez, de 45 años, quien hace ocho años recibió un trasplante de corazón, el cual le dio una segunda oportunidad de vida.

La paciente, proveniente del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fue atendida en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” por una miocardiopatía dilatada idiopática, enfermedad en la que el músculo cardíaco se debilita y se agranda, lo que dificulta que el corazón bombee sangre suficiente al resto del cuerpo.

“Tenía cansancio y no podía realizar actividades como caminar, comer, bañarme o dormir casi en posición sentada. (...) Lo que me dolía era no poder participar en las actividades cotidianas de mi hija”, compartió.

El procedimiento, que tuvo una duración de entre cuatro y cinco horas, y un tiempo de recuperación aproximado de 31 días, estuvo a cargo de la cirujana cardiovascular María del Sol García Ortegón, reconocida por ser la primera mujer en Latinoamérica y México en llevar a cabo este tipo de intervenciones.

“Después del trasplante, mi cuerpo necesitó tiempo para adaptarse al nuevo órgano, es por eso que es normal experimentar dolor e incomodidad. (...) Previo y después del trasplante, la atención que me ha brindado el ISSSTE ha sido excelente, los médicos tienen una gran calidad humana y profesionalismo”, expresó.

Solís Jiménez afirmó que gracias al trasplante de corazón recuperó su calidad de vida y a casi una década de la intervención, mantiene hábitos saludables, así como visitas médicas periódicas para verificar el buen funcionamiento de su organismo.

“Me he sentido mejor, ya que ahora puedo hacer mis cosas lo más normal posible, sigo una dieta adecuada y trato, en la medida de lo posible, de realizar actividad física. (...) Recibo medicamentos inmunosupresores que son fundamentales para prevenir el rechazo, por lo que siempre estoy al pendiente de tomar mis medicamentos. (...) Mi red de apoyo ha sido mi familia, mi esposo, mi hija y mi mamá; mi hija es el motor, ella es mi motivación para seguir cuidándome”, afirmó.

Por esta razón, Enedina agradeció al cuerpo médico del ISSSTE, en especial a la cardióloga María del Sol García, así como a la familia de la persona donante.

“La doctora que realizó la cirugía, la doctora María del Sol García Ortegón, desde que me conoció, hasta la fecha me atiende y me cuida. Sin duda, el CMN ‘20 de Noviembre’ me ha brindado lo necesario para poder seguir disfrutando esta nueva oportunidad de vivir. También agradezco a la familia del paciente que donó el corazón, este gesto de amor y desprendimiento hizo que tuviera otra oportunidad”, expresó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el ISSSTE reconoce el gesto altruista de los familiares que toman la decisión de donar órganos de un ser querido, y recuerda a quienes deseen ser donantes voluntarios, a registrarse ante el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) https://goo.su/ucv7l.