Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria sobre el robo del medicamento LODICAR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:29:59

Querétaro, Querétaro, 14 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite la Alerta Sanitaria sobre el robo del medicamento LODICAR (amlodipino), ocurrido en el estado de Puebla. El hecho fue notificado por la empresa PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

Cabe precisar que el producto robado no representa la totalidad del lote fabricado o importado. Sin embargo, la presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y el público en general adopten las previsiones necesarias para la adquisición del producto enlistado a continuación: LODICAR (amlodipino), en frasco con 30 tabletas de 5 mg, con número de lote 241104 y fecha de caducidad 06/2026.

La comercialización de productos robados representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento desde el robo, por lo que no se garantiza su eficacia, seguridad y calidad.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población:

· No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal). En caso de identificar a la venta el medicamento LODICAR (amlodipino), en estos lugares, realizar la denuncia sanitaria.

· El uso del medicamento LODICAR (amlodipino), requiere estricta supervisión médica y su venta se realiza con receta.

· Reportar reacciones adversas o al correo electrónico: [email protected]

Distribuidores y farmacias:

· Adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios.

· Comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, revisando que se cuente con la documentación y facturas correspondientes.

· En caso de existir dudas sobre la originalidad de la documentación o del producto LODICAR (amlodipino), contactar al titular del registro sanitario para su confirmación.