Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria sobre el robo de BENIFLANT

Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria sobre el robo de BENIFLANT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:44:09
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Querétaro, Querétaro, 13 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite la Alerta Sanitaria de medicamentos sobre el robo del medicamento BENIFLANT, ocurrido en la autopista Querétaro Irapuato, el cual fue notificado por la empresa LABORATORIOS RUSSEK, S. DE R.L.DE C.V.

Cabe precisar que los productos robados no representan la totalidad de los lotes fabricados, importados o distribuidos. Sin embargo, la presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir el producto enlistado a continuación: BENIFLANT (Bencidamina), presentación en Frasco con solución con 360 mL al 0.15%, con número de lote R2406080 y fecha de caducidad jun-26.

La comercialización de los productos robados representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento desde el momento del robo, por lo que no se garantiza su eficacia, seguridad y calidad.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población:

·      No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal). En el caso de identificar a la venta el producto BENIFLANT con número de lote R2406080 en estos lugares, realizar la denuncia sanitaria.

·      El uso del producto BENIFLANT requiere de una valoración y diagnóstico médico, y su adquisición está sujeta a la presentación de receta médica.

·      Reportar cualquier reacción adversa al correo electrónico: [email protected]

Distribuidores y farmacias:

·      Adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios.

·      Comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, incluyendo que se cuente con la documentación, así como las facturas correspondientes.

·      En caso de existir dudas sobre la originalidad de la documentación o de los productos anteriormente mencionados, contactar al titular del registro sanitario para su confirmación.

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