Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria por robo de EUFENIL FORTE

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite UNA Alerta Sanitaria sobre el robo del medicamento EUFENIL FORTE 400 mg (Ibuprofeno), ocurrido en la autopista México Puebla, el cual fue notificado por la empresa GELCAPS EXPORTADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Cabe precisar que el producto robado no representa la totalidad del lote fabricado, importado o distribuido. Sin embargo, la presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y público en general, tomen las previsiones necesarias para la adquisición del producto enlistado a continuación: EUFENIL FORTE (ibuprofeno), presentación de Caja de cartón con 10 cápsulas, con número de lote 24L00027 y fecha de caducidad NOV-26.

La comercialización ilegal del lote 24L00027 del producto robado EUFENIL FORTE (Ibuprofeno), representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento desde el momento del robo, por lo que no se garantiza su eficacia, seguridad y calidad.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población:

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal). En el caso de identificar a la venta el medicamento EUFENIL FORTE (Ibuprofeno) en estos lugares, realizar la denuncia sanitaria.

El uso del producto EUFENIL FORTE (Ibuprofeno) requiere de una valoración y diagnóstico del médico tratante, quien expedirá la receta correspondiente para su adquisición.

Reportar cualquier reacción adversa al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

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