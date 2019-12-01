Emite COFEPRIS alerta sanitaria de medicamentos sobre la falsificación del producto Tagrisso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:27:18

Querétaro, Querétaro, 8 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite una alerta sanitaria de medicamentos sobre la falsificación del producto Tagrisso (Osimertinib) 80 mg tabletas.

La alerta sanitaria se emite derivada del análisis técnico-documental de la información presentada por AstraZeneca, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, que identificó la falsificación del número de lote del producto Tagrisso, indicado a continuación: con número de lote HT3877, fecha de caducidad 04/2026, la anomalía presentada es que la presentación de frasco no está autorizada por COFEPRIS para su comercialización en México.

La falsificación y comercialización de este medicamento representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su calidad, seguridad ni eficacia.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población:

● No adquirir el producto Tagrisso (Osimertinib) 80 mg, en presentación frasco con cualquier número de lote y fecha de caducidad. En caso de identificar la venta del producto con las características antes descritas, realizar la denuncia sanitaria en el siguiente enlace: denuncia sanitaria.

● Reportar reacciones adversas al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Distribuidores y farmacias:

● En caso de identificar el producto Tagrisso (Osimertinib) 80 mg, en presentación frasco, abstenerse de adquirirlo, de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

● Adquirir medicamentos únicamente a través de distribuidores autorizados y validados por el titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como con la documentación y las facturas que acrediten la legal adquisición del producto.

● Verificar la autenticidad de los documentos con los que se comercializan los productos, entre ellos los certificados analíticos, el registro sanitario y cualquier otro que tenga relación directa con el titular del registro sanitario. En caso de cualquier duda, consultar al titular para determinar la originalidad de los documentos.