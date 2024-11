Denuncian acoso laboral y anomalías en Clínica 15 del IMSS en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de noviembre de 2024.- Trabajadores de la Unidad Médica Familiar (UMF) 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, denunciaron acoso por parte del director de la clínica, Oscar Pérez Ramírez.

La UMF 15 ubicada en avenida Sombrerete, número 263 en la colonia Las Américas, se ha visto afectada por el acoso y mal trato al personal de salud y administrativos, ya que, a decir de los denunciantes, este problema tiene dos años, señalando amenazas del director si se dan a conocer las carencias que hay al interior de este centro médico.

“Nosotros en la clínica carecemos de material, en ocasiones ni siquiera tenemos jabón para lavarnos las manos en los consultorios, no tenemos sanitas para secar las manos, no hay algodón, no hay gasas y no hay jeringas a veces para aplicar a un paciente en el área de urgencias”, dijo uno de los afectados, que, por cuestiones de seguridad, prefirió mantener el anonimato.

Aseveró que mientras que en la clínica hay carencias básicas, como el jabón para manos, algodón, gasas y jeringas, la oficina del director de la Clínica 15, cuenta con acabados de lujo, muebles nuevos, aire acondicionado, sala de juntas revestida con madera fina y una mesa hecha a la medida.

Enfatizó que una de las órdenes constantes de Oscar Pérez Ramírez, es no otorgar incapacidades a los derechohabientes que lo requieren, ya que esta prestación representa un gasto para el IMSS.

“Yo expedí una incapacidad para una paciente, para una trabajadora del instituto, a la cual no le querían dar incapacidad y me dieron esa indicación por parte de los directivos y a pesar de que le dije que requería de la incapacidad, me contestaron que yo iba a asumir la responsabilidad, es obvio que lo iba a hacer porque siempre que expides una incapacidad asumes la responsabilidad”.

Recalcó que, una trabajadora fue destituida injustificadamente, al ser acusada por el robo de vacunas, sin embargo, se comprobó que es no estuvo involucrada en esta acusación, por lo que fue reincorporada a su trabajo, aunque ahora en el área de Jornada Acumulada; hasta el momento no hay un responsable o veracidad de que esto haya ocurrido.

Es decir, la Jornada Acumulada en el IMSS, es un tipo de jornada laboral que comprende 14.5 horas el sábado y 24 horas el domingo, con inicio el domingo y término el lunes. La distribución de la jornada se realiza de acuerdo con las necesidades del servicio. Según información establecida en el Capítulo VI, Artículo 26, Fracción V, del “Proyecto de Condiciones Generales de Trabajo (CGT) de “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”, que se encuentra en http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/rs/CGT_IMSS_BIENESTAR.pdf

Niega IMSS Querétaro las acusaciones

Una vez que se dio a conocer la denuncia, el IMSS delegación Querétaro, emitió un comunicado donde niegan que exista acoso u hostigamiento por parte del directivo de la UMF #15, por lo que personal de la Jefatura de Prestaciones Médicas y directivos de la clínica, ya se han reunido con los inconformes y representantes sindicales.

“El Instituto niega que exista hostigamiento y/o acoso laboral hacia los trabajadores, ya que algunas de las situaciones reportadas por ellos, fueron investigadas por la Jefatura de Servicios Jurídicos, quienes determinaron las sanciones, en caso de que estas existieran”, dice el comunicado emitido por la coordinación de Comunicación Social del IMSS Querétaro.

El documento refiere que se mantiene diálogo con los trabajadores con la finalidad de trabajar de manera coordinada, y recalcando que se tienen los insumos necesarios para que el personal de salud brinde el servicio adecuado a los derechohabientes.