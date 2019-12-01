Cumple Martí Batres con entrega de equipo de ultrasonido en CMFEQ de Tampico, Tamaulipas

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, cumplió con la entrega de un nuevo equipo de ultrasonido para la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Tampico”, Tamaulipas, luego de realizar una visita de supervisión el pasado 24 de enero, para fortalecer la atención de más de 96 mil derechohabientes.

“En mi última visita a la Clínica de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en Tampico, Tamaulipas acordé hacerles llegar un equipo de ultrasonido que acaban de recibir”, destacó a través de sus redes sociales.

El director de esta unidad de segundo nivel de atención, Mario Hermenegildo Wong Barragan, señaló que la sede médica a su cargo careció de este equipo por más de siete años, por lo que agradeció a las autoridades federales la coordinación y el trabajo en conjunto para apoyar a las y los aﬁliados.

“Nuestro director general, Martí Batres Guadarrama, se comprometió a apoyarnos con uno y es promesa cumplida por eso queremos agradecer inﬁnitamente a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama, por el apoyo siempre presente a esta CMFEQ ISSSTE Tampico. Gracias, gracias inﬁnitas por trabajar en bien de nuestra derechohabiencia”, aﬁrmó.

El nuevo equipo de ultrasonido fue instalado y ya se emplea de manera eﬁcaz y segura para diagnosticar enfermedades y monitorear embarazos. Su mecanismo que funciona a través de ondas sonoras de alta frecuencia permite visualizar imágenes en tiempo real de órganos y tejidos en el interior del cuerpo sin usar radiación.

Con estas acciones se fortalecen los servicios médicos que brinda la CMFEQ “Tampico” en sus consultorios de odontología, nutrición, psicología, medicina general, familiar y preventiva, gerontología, cirugía general, traumatología y ortopedia, así como las áreas de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE) y farmacia.