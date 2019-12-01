Convocan Alma Mireya González a la Feria de la Salud para Adultos Mayores en Quiroga próximo jueves

Convocan Alma Mireya González a la Feria de la Salud para Adultos Mayores en Quiroga próximo jueves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 19:37:52
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Quiroga, Michoacán, a 10 de abril de 2026.– Con el objetivo de fortalecer el bienestar y la calidad de vida de las y los adultos mayores, el Gobierno Municipal de Quiroga, encabezado por la presidenta Alma Mireya González Sánchez, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de la Salud para Adultos Mayores, que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril.

La actividad es organizada por el Sistema DIF Quiroga en coordinación con la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor del Sistema DIF Michoacán, como parte de las acciones permanentes de la Estancia Diurna del Adulto Mayor en el municipio.

La presidenta municipal destacó que cuidar de las personas adultas mayores es una prioridad de su administración, por lo que se impulsan este tipo de espacios que acercan servicios y atención especializada para este sector de la población.

La Feria de la Salud se desarrollará en un horario de 08:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, donde las y los asistentes podrán acceder a diversas actividades enfocadas en su atención integral, así como orientación y servicios que contribuyan a mejorar su bienestar.

Asimismo, se busca generar un entorno de convivencia, información y prevención, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el acompañamiento institucional hacia quienes han dedicado su vida al desarrollo de sus familias y comunidad.

El Gobierno de Quiroga reitera la invitación a todas las familias para que acompañen a sus adultos mayores y participen en esta jornada que reafirma el compromiso de construir un municipio más humano, incluyente y cercano a su gente.

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