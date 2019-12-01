Convoca Brissa Arroyo a fortalecer política de prevención de adicciones en Michoacán

Convoca Brissa Arroyo a fortalecer política de prevención de adicciones en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:49:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- La diputada local Brissa Arroyo, convocó a fortalecer la política de prevención de adicciones ya que cada vez es más corta la edad en que inicia el consumo de drogas ilícitas y legales.

"Las infancias y las juventudes merecen todo el esfuerzo del estado, precisan hoy de un acompañamiento real, no debemos dejarlos para un mañana",  destacó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura.

Durante la presentación de la campaña "Con drogas no jalo"  que se realizó en el Congreso del Estado,  Brissa Arroyo hizo énfasis en la importancia de educar desde el hogar con valores, pero también como sociedad y gobiernos arropar a las juventudes.

En ese sentido, la legisladora local afirmó: "La mejor inversión será siempre la prevención, por  eso el llamado es a fortalecer las políticas públicas de prevención, hablar de forma transparente y entendible de los efectos que causan las drogas pero también atender la salud mental". 

Brissa Arroyo agradeció la presencia de Lenin López García, director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich) y quien ha impulsado la campaña "Con drogas no jalo",  así como de Rodrigo Penela Fortes, director de Asuntos públicos de la fundación Por un mundo libre de drogas. 

Se abordaron temas como: Los Centros de Integración Juvenil, una mirada a la prevención, casos de éxito; Género y consumo de sustancias en Michoacán y La prevención de adicciones como movimiento juvenil global.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía Morelia implementa medida temporal de estacionamiento en el Centro Histórico por temporada vacacional
Repunta robo a cuentahabientes en Celaya; asaltan banco en la colonia Jardines a días de otro caso
Ataque armado sacude fraccionamiento al sur de Morelia, Michoacán: Hay dos muertos y dos heridos
Otorga un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y otros 15 exfuncionarios públicos por hechos en Arantepacua
Más información de la categoria
A casi una década de la matanza de Arantepacua, Michoacán, libran órdenes contra el exgobernador Aureoles, Juan Bernardo Corona y 14 servidores públicos más
A proceso servidores públicos de Chavinda por operación de armas fuera de ley
Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Comentarios