Convoca Brissa Arroyo a fortalecer política de prevención de adicciones en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:49:09

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- La diputada local Brissa Arroyo, convocó a fortalecer la política de prevención de adicciones ya que cada vez es más corta la edad en que inicia el consumo de drogas ilícitas y legales.

"Las infancias y las juventudes merecen todo el esfuerzo del estado, precisan hoy de un acompañamiento real, no debemos dejarlos para un mañana", destacó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura.

Durante la presentación de la campaña "Con drogas no jalo" que se realizó en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo hizo énfasis en la importancia de educar desde el hogar con valores, pero también como sociedad y gobiernos arropar a las juventudes.

En ese sentido, la legisladora local afirmó: "La mejor inversión será siempre la prevención, por eso el llamado es a fortalecer las políticas públicas de prevención, hablar de forma transparente y entendible de los efectos que causan las drogas pero también atender la salud mental".

Brissa Arroyo agradeció la presencia de Lenin López García, director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich) y quien ha impulsado la campaña "Con drogas no jalo", así como de Rodrigo Penela Fortes, director de Asuntos públicos de la fundación Por un mundo libre de drogas.

Se abordaron temas como: Los Centros de Integración Juvenil, una mirada a la prevención, casos de éxito; Género y consumo de sustancias en Michoacán y La prevención de adicciones como movimiento juvenil global.