Continúan las obras en el ISSSTE, vamos por más unidades médicas y hospitales: Martí Batres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:26:00

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, explicó la continuidad en el Plan de Obras 2026 del organismo, el cual contempla la construcción, ampliación y remodelación de 241 unidades médicas de todo el país, a fin de acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia.

“Me da gusto informarles que continúan las obras en el ISSSTE. Estamos construyendo nuevas unidades médicas. Por ejemplo, empezó la construcción de la Clínica Hospital (CH) en Cherán, en la meseta purépecha de Michoacán. También estamos reconstruyendo y rescatando el viejo hospital ‘Vasco de Quiroga’, en Morelia”, dijo.

En ese sentido, recordó otros grandes proyectos que conforman el plan de obras del Instituto, como los que se realizan, por ejemplo, en Rincón de Romos, Aguascalientes, y en Texcoco, Estado de México, que albergarán nuevos Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

Finalmente, agregó que uno de los grandes proyectos que se realizan es el rescate del viejo Hospital General (HG) “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, y que ha estado en el abandono durante 14 años.

“Y en unas semanas iniciará la construcción del nuevo hospital ‘Dr. Gonzalo Castañeda’, en Tlatelolco, Ciudad de México. Estamos transformando al ISSSTE”, añadió.

Cabe destacar que entre las obras inauguradas por el Instituto en lo que va de esta administración se encuentran los hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón,Coahuila; Acapulco, Guerrero, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca.

A través de la ampliación de la red hospitalaria, el ISSSTE contribuye a disminuir tiempos de espera, aumentar el número de consultas y cirugías, y fortalecer las condiciones materiales para la atención de la derechohabiencia.