Conoce cómo identificar y prevenir una infección vaginal

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2024.- Si presentas ardor, comezón, inflamación, dolor, flujo abundante o mal olor, podrías tener una infección vaginal, por ello, el sector salud de Michoacán pone a disposición sus unidades médicas en especial el Hospital de la Mujer para que seas atendida por un especialista.



El uso de ropa muy ajustada, el calor, la humedad constante, el uso de duchas vaginales y de antibióticos, embarazo o diabetes, son alguno de los factores detonantes para una infección vaginal, la cual ocurre cuando microorganismos (bacterias, hongos o parásitos) que no forman parte habitual de la flora vaginal ingresan, lo que provoca un desequilibrio entre las bacterias buenas y las dañinas.



Es así que el sector recomienda a las mujeres acudir al médico a revisiones periódicas, principalmente aquellas en periodo de gestación ya que una infección vaginal durante su embarazo detona una mayor probabilidad a que el bebé nazca prematuro o con bajo peso.



Es importante realizar limpieza después de ir al baño (de adelante hacia atrás, evitando arrastre de bacterias hacia la vagina, no automedicarse, durante el baño realizar lavado de genitales externos con jabón neutro en caso de alergias o hipersensibilidad, usar jabones dermatológicos especiales para esta área.



Evitar el uso de panti protectores diarios o tampones por más de cuatro horas, no usar ropa interior sintética y ajustada, y usar preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual por mencionar algunos, ya que estas infecciones afectan a miles de mujeres, principalmente de 15 a 44 años, sean o no sexualmente activas.