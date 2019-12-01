Confirma la Secretaría de Salud del estado de Querétaro 30 casos de sarampión

Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, confirmó que se han registrado 30 casos de sarampión y se encuentra en los estados con menos casos detectados y en lo que va del año se han aplicado ya 134 mil vacunas contra esta enfermedad.

Recalcó que en Querétaro hay suficiente cantidad de dosis para atender a la población queretana, ya que se cuenta con una existencia de 300 mil dosis, las cuales se distribuirán conforme avance la demanda.

“La principal herramienta para la prevención es la vacunación, quienes han tenido la mayor complicación son los menores de edad, por eso insistimos en que se completen los esquemas de vacunación, estamos vacunando desde seis meses hasta 12 años de edad”, dijo.

Insistió en el llamado a la población para acudir a vacunarse a alguno de los 198 centros de salud en la entidad y a quienes no tengan certeza sobre sus vacunas a realizar algún refuerzo preventivo.

“Es importante que nos ayuden a reforzar que en los 198 centros de salud en el estado estamos vacunando, en las 22 unidades de medicina familiar del IMSS y en la unidad de medicina familiar del ISSSTE en Querétaro”.