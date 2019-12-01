Con incorporación de nuevo nefrólogo, optimiza HG "Aguascalientes" del ISSSTE tiempos de atención de pacientes con insuficiencia renal crónica

Aguascalientes, Aguascalientes, a 20 de abril de 2026.- El Hospital General (HG) “Aguascalientes”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó en el área de hospitalización la instalación de un catéter percutáneo de diálisis peritoneal, procedimiento mínimamente invasivo fundamental para tratar la insuficiencia renal crónica o aguda, gracias a la incorporación reciente de un nefrólogo a la unidad.

El encargado de la Dirección del nosocomio, José Humberto Rodríguez Medina, explicó que la intervención, la cual es realizada bajo anestesia local, sin necesidad de quirófano, lo que permitió al paciente de 63 años optimizar tiempos de atención, puesto que no fue necesario solicitar una interconsulta con un médico cirujano.

“La instalación del catéter percutáneo permitió resolver la urgencia dialítica de nuestro paciente sin necesidad de tiempo quirúrgico. (...) Realizar estos procedimientos en el área de hospitalización contribuye a la operatividad del hospital en beneficio de la población derechohabiente que es atendida en los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal”, indicó.

Rodríguez Medina reconoció el trabajo del médico Martín Omar Carbajal Zarate, egresado de la especialidad de Nefrología en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” del ISSSTE, quien fue el responsable de realizar el procedimiento de manera exitosa.

“Nuestro nuevo nefrólogo forma parte de los nueve especialistas contratados recientemente en el HG ‘Aguascalientes’. (...) La incorporación de estos profesionales de la salud fue posible gracias al impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del director general Martí Batres para fortalecer la atención que brinda el ISSSTE. (...) Es un gran beneficio para la derechohabiencia en la entidad”, concluyó.

Con la contratación de mil 295 especialistas, el ISSSTE refrenda su compromiso para reforzar la atención en beneficio de la derechohabiencia.